Liverpool-Atletico come veicolo del contagio: il sindaco inglese chiede un'inchiesta

vedi letture

Il sindaco metropolitano di Liverpool Steve Rotheram ha chiesto che venga aperta un'indagine sul ruolo che avrebbe potuto svolgere la partita di Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid giocata l'11 marzo per la diffusione del Coronavirus in città. La partita è stata giocata davanti a 52mila spettatori, compresi 3mila spagnoli che nel proprio paese non avrebbero potuto assistere al match perché erano già state decretate le porte chiuse: "C'è bisogno di un'indagine su questa storia per vedere se alcuni contagi siano arrivati direttamente tramite tifosi dell'Atletico".