Liverpool, brutta notizia per Klopp: contro l'Atletico Madrid non ci sarà Alisson

Assenza importante in casa Liverpool in vista della sfida contro l'Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I reds dovranno rinunciare al portiere Alisson per infortunio. L'estremo difensore brasiliano ha rimediato una lesione muscolare che non gli permetterà di prendere parte alla sfida contro il Bournemouth e, appunto, a quella di Champions League.

Mercoledì ad Anfield i reds saranno chiamati a ribaltare l'1-0 incassato al Wanda Metropolitano.