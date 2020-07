Liverpool, c'è l'intesa per Thiago Alcantara: ora serve l'accordo con il Bayern Monaco

Colpo in vista per il Liverpool. Secondo quanto riporta il Daily Express, i Reds avrebbero raggiunto l’accodo per l’ingaggio di Thiago Alcantara. Il club inglese adesso deve trovare un’intesa con il Bayern Monaco. I biancorossi bavaresi chiedono 40 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista spagnolo.