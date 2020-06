Liverpool campione, Klopp: "Sono davvero felice, è stata una corsa incredibile"

vedi letture

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è intervenuto in conferenza stampa per celebrare la vittoria della Premier League da parte dei Reds: "Sono felice! Davvero felice, sollevato. Ieri sera sono stato sopraffatto dall'emozione, ma è davvero un bel momento della mia vita. È stata una corsa incredibile, sono così felice per i ragazzi. Ieri sera ho chiamato la mia famiglia circa 10 secondi prima del fischio finale. Non possiamo stare insieme e questo non è bello".

La vittoria del titolo?

"Ci ho sempre creduto, anche se sinceramente non sapevo quando sarebbe successo, perché le altre squadre sono davvero molto forti. Devi sempre migliorare e cercare di cambiare le cose. Non solo, serve anche un po' di fortuna, soprattutto con gli infortuni. Eravamo un buon club 4 anni fa, una squadra davvero buona tre anni fa, incredibile lo scorso anno. In questa stagione siamo stati assolutamente eccezionali".

Qualcuno ha detto che i tifosi del Liverpool dovrebbero farmi una statua?

"Non mi interessano le statue, sicuramente non durante la mia vita. Io sonno solo il manager di questo club, abbiamo vinto il campionato. È impossibile fare paragoni. Shankly ha cambiato il club, Paisley ha vinto tutto, Dalglish è stato giocatore e allenatore, non è possibile fare paragoni".

Quale sarà il prossimo obiettivo?

"Gli ultimi 13 mesi sono stati speciali per noi, è vero. Vorrei coinvolgere anche l'anno prima. È stato un periodo di calcio incredibile nella mia vita. Eccezionale. Una sensazione mai provata prima. Non potrei essere più grato di far parte di questo club. Dobbiamo rimanere concentrati e non ci fermeremo. Vogliamo solo migliorare. Le altre squadre saranno migliori. Non posso promettere che vinceremo ancora, ma prometto che proveremo di tutto per migliorare".

I tifosi hanno aspettato questo titolo per 30 anni

"So cosa significa essere un tifosi. Quando una città ha una squadra di calcio di successo, può fare da traino per tutti. Questo titolo, oltre che essere il segnale di una buona stagione, può essere un ottimo segnale per il futuro".

Quando ha capito che il Liverpool avrebbe potuto vincere la Premier?

"Ci ho fatto un pensierino il weekend prima del lockdown. Abbiamo battuto il Bournemouth, con il City ko con il Manchester United. Avevamo 25 punti di vantaggio. Poi il mondo è cambiato, ovviamente. È stato un periodo molto difficile".

Il Manchester City?

"Il City non si è mai fermato da quando c'è Guardiola. Anche noi non vogliamo fermarci, ci proveremo. Da domani iniziamo a preparare la sfida con il City, vogliamo giocare una grande partita".

Obiettivo 100 punti?

"Sarebbe davvero bello, ma non so se ce la faremo. Giocheremo le ultime sei gare in pochi giorni e dovremo fare tanti cambi".