Liverpool campione, la leggenda Dalglish: "Klopp incarna i valori dei Reds, vittorie non casuali"

La leggenda del Liverpool Kenny Dalglish, intervenuto a BT Sport, commenta con visibile emozione, la vittoria della Premier League da parte dei Reds, arrivata 30 anni dopo l'ultimo successo: "Gli ultimi due anni, dopo l'arrivo di Jurgen Klopp, sono stati molto positivi. Incarna tutto ciò che il Liverpool rappresenta. Non è un caso, lo scorso anno il Liverpool ha vinto la Champions, il Mondiale per Club ed ha perso la Premier per un punto. Fino a quando ci sarò Jurgen in panchina, ci saranno molti giorni felici per i tifosi del Liverpool".

"Onwards and upwards, I think they've got a lot more happy days to look forward to!"

Kenny Dalglish has nothing but praise on Jurgen Klopp for finally bringing the league title back to Liverpool

As the congratulations fly in for King Kenny! 📲😅 pic.twitter.com/9nQ1fLKR9I

