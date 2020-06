Liverpool campione, Owen celebra i Reds: "La squadra migliore, stagione incredibile"

Anche l'ex Liverpool Micheal Owen, attraverso il suo profilo Twitter, celebra la vittoria della Premier League da parte del Liverpool: "Congratulazioni al Liverpool. È stata una stagione incredibile, la miglior squadra per distacco"

Congratulations @LFC What an unbelievable season and the best team by a mile!👏👏👏#YNWA https://t.co/2HQb5kDI6J

— michael owen (@themichaelowen) June 25, 2020