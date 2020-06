Liverpool campione, Reina: "Orgoglioso di aver fatto parte di questo club"

L'ex portiere del Liverpool Pepe Reina celebra sui social la vittoria della Premier League da parte dei Reds: "Congratulazioni Liverpool. Un successo meritato dopo una stagione eccellente. Oggi più che mai mi sento orgoglioso di aver fatto parte di questo club".

CHAMPIONS!! 🏆 Congratulations @LFC!! Award more than deserved after an excellent season. 30 years later 👏🏼 Today I feel more than proud of having belonged to this great club ❤️ #OnceARedAlwaysARed #YNWA #PremierLeague pic.twitter.com/1UpfC15Izd

