Liverpool campione, Robertson: "Mentalità vincente, abbiamo sempre reagito alle sconfitte"

vedi letture

Andrew Robertson, terzino scozzese del Liverpool, intervistato dal sito ufficiale dei Reds, commenta così la vittoria della Premier League da parte del Liverpool: "Abbiamo vinto la Champions League la scorsa estate e non posso dire di non essere contento di avere quella medaglia al collo, ma abbiamo sempre pensato che avremmo potuto fare di più. Abbiamo dimostrato che siamo in grado di reagire alle sconfitte. Siamo stati battuti in finale di Champions e l'anno dopo abbiamo vinto. Allo stesso modo abbiamo perso le Premier per un punto e dopo un anno siamo noi a festeggiare".