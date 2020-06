Liverpool campione, Salah: "È davvero una bella sensazione, ringrazio i nostri tifosi"

L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah affida al suo profilo Twitter tutta la sua gioia dopo la vittoria della Premier League da parte dei Reds: "Sì. È davvero così bello. Voglio ringraziare tutti i nostri sostenitori che ci guardano da ogni angolo del mondo. Avete reso possibile il nostro successo, spero che possiamo continuare a portarvi la gioia che meritate"

Yes. It feels THAT good. I want to thank all our supporters watching us from all corners of the world. You made this possible for us and I hope we can keep bringing you the joy you deserve. 🎶 now they’re gonna believe us 🎶 😀 pic.twitter.com/bqkXM1Fjpj

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2020