Liverpool, che succede? Troppi blackout nelle gare a eliminazione diretta

La vittoria del campionato sembra aver spento la luce. Il Liverpool non brilla nel Community Shield e perde un altro trofeo dopo la Champions League (contro l'Atletico Madrid) e l'Fa Cup (eliminazione agli ottavi contro il Chelsea). Una squadra sottotono per la maggior parte del match, contro un Arsenal scarico e che spesso ha rischiato di combinare la frittata: i reds non sono più rock, il calcio di Klopp oggi sembra abbastanza lento rispetto a ciò che abbiamo visto in campo negli ultimi anni.

Voltare pagina - Una partita storta può capitare, ma tra le poche motivazioni e la forma fisica abbastanza ridimensionata dal lockdown abbiamo assistito ad una squadra con poco carattere, nonostante le urla del proprio manager. I campioni in carica si sono tolti dalle spalle un peso enorme, ma ora è arrivato il momento di voltare pagina e ricominciare, indipendentemente dal tipo di competizione.