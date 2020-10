Liverpool, che tegola per Klopp: van Dijk si opera ai legamenti, si prevede un lungo stop

Brutte notizie per il Liverpool e Jurgen Klopp. Virgil van Dijk sabato ha subito un duro intervento da parte di Pickford nel derby con l'Everton. Uscito anzitempo, subito era parso un infortunio pesante. E così è. Come annunciato dal club inglese tramite Twitter, il difensore olandese sarà costretto ad operarsi perché il guaio fisico interessa anche il legamento crociato del ginocchio. A questo punto si prevede l'assenza dell'ex Southampton nel match di Champions League con l'Atalanta.



Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.

Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.

You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪

