Liverpool, chiesto al Barcellona il prestito di Ousmane Dembele: lo vuole Klopp in persona

vedi letture

Il Liverpool ha chiesto il prestito di Ousmane Dembelé. Come riporta Sport, nelle ultime ore i Reds avrebbero contattato il Barcellona per avere informazioni sulla situazione dell'esterno offensivo e proporre un trasferimento a titolo temporaneo in Premier League. Il francese ex Borussia Dortmund piace molto a mister Klopp, anche se è difficile che Koeman possa rinunciarvi proprio ora che sembra essersi finalmente ristabilito dai tanti infortuni.