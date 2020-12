Liverpool con tanti infortunati? Mourinho fa l'elenco: "Alisson sta bene, Alexander-Arnold pure..."

José Mourinho ha parlato alla vigilia della sfida contro il Liverpool, uno scontro tra le due capolista della Premier League. Alla domanda sulla lista degli infortuni dei Reds e sulla squadra che si aspetta di affrontare, Mourinho ha risposto in modo piuttosto sorpreso: "Penso che Alisson non sia infortunato. Alexander-Arnold non è infortunato, Matip, credo che giocherà, Fabinho non è infortunato, Robertson non è infortunato. Henderson non è infortunato, Wijnaldum non è infortunato, Salah non è infortunato, Firmino non è infortunato e Mane non è infortunato. Van Dijk è infortunato e Van Dijk è un ottimo giocatore, ovviamente. Ora, potrei farvi un elenco degli infortuni nel Tottenham: abbiamo due ragazzi dell'Under-16 infortunati, altri due tra gli Under-21 e e tre negli Under-23. Abbiamo Lamela e Tanganga fuori. Ma Lloris è infortunato? No. Alderweireld nemmeno, come Dier, Reguilon, Kane, Son e Lucas. Allora dove sono gli infortunati? Ci sono, è normale. James Milner è infortunato, come Lamela è infortunato. Ogni club ha infortuni di tanto in tanto. Il Liverpool ha avuto un solo infortunio grave, che è quello di Van Dijk".

Poi un appunto sul suo lavoro: "Siamo una buona squadra che lavora duro, ma direi che il Liverpool è il risultato di - se non sbaglio - ben 1894 giorni di lavoro con Jurgen, mentre noi siamo il risultato di un lavoro di 390 giorni. Questi 390 giorni, però, sono "falsi", perché molti li abbiamo trascorsi in quarantena. Quindi, da quasi 2000 a 300 è un bel salto. Posso solo dare credito ai giocatori ed essere molto molto contento di quello che stanno facendo. Andremo lì per provare a vincere la partita, è il modo in cui pensiamo in questa stagione, e non si tratta di essere i primi in campionato o no, si tratta solo di provare a vincere".