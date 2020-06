Liverpool, con Werner al Chelsea l'obiettivo diventa Traore: contatto con il Wolverhampton

vedi letture

Perso Timo Werner, ormai in procinto di trasferirsi al Chelsea, il Liverpool continua a cercare rinforzi per il reparto offensivo. L'obiettivo numero uno, adesso, è Adama Traoré, il talentuoso esterno offensivo rivelazione della stagione con il Wolverhampton. L'interesse dei Reds per lo spagnolo è noto da tempo, ma il Mirror segnala una novità: ci sarebbe stato il primo contatto tra i club per parlare del giocatore. La valutazione, però, è alta, e Klopp ha già dichiarato di essere contrario alle spese folli: per questo motivo, l'unica strada percorribile sembra quella dell'inserimento di alcune contropartite.