Liverpool-Crystal Palace 4-0, i reds possono diventare campioni domani senza giocare

vedi letture

Tutto come previsto ad Anfield col Liverpool che vince facile contro il Crystal Palace. Finisce 4-0 per gli uomini di Jurgen Klopp grazie alle reti nel primo tempo di Alexander-Arnold e Salah, con Fabinho e Mané a rincarare la dose nella ripresa. Con questo successo i reds sono momentaneamente a +23 sul Manchester City, il che potrebbe significare titolo di campione d'Inghilterra già domani sera nel caso la squadra di Pep Guardiola non dovesse vincere contro il Chelsea a Stamford Bridge. In caso contrario appuntamento al 2 luglio proprio contro i citizens con sede ancora da definire, considerati i timori per l'ordine pubblico.