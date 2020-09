Liverpool di rigore, ma questo Leeds è davvero 'pazzo': finisce 4-3, tripletta di Salah

Finisce un match davvero incredibile ad Anfield tra Liverpool e Leeds. I campioni in carica vincono 4-3 grazie alla tripletta di Mohamed Salah (due gol su calcio di rigore) e dopo aver subito ben tre rimonte dalla squadra di Marcelo Bielsa. Una vittoria importante ma faticosa per i reds che sono riusciti a spuntarla soltanto con due penalty (uno per tempo). Buona prova da parte della compagine neopromossa, ma alla fine è la squadra di Klopp ad avere la meglio: finisce 4-3, ma il Leeds ha dato spettacolo.

Gol e tanti errori - La partita si mette sui binari giusti per il Liverpool già al 4', con la rete di Salah su rigore. Il Leeds risponde colpo su colpo e al 12' Harrison pareggia i conti. Al 20' ci pensa Van Dijk, ma dopo dieci minuti l'olandese regala a Bamford il gol del pareggio. Prima della fine del primo tempo Salah trova il gol del 3-2, ma Klich al 66' rimonta i reds per la terza volta. Gli uomini di Klopp caricano a testa bassa, ma non trovano varchi. All'88' Rodrigo commette un fallo ingenuo in area, regalando a Salah il pallone del 4-3: gol, hattrick, pallone a casa e tre punti. Il Liverpool vince, ma quanta fatica contro un Leeds che già diverte alla prima giornata.

