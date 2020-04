Liverpool, dopo l'emergenza Klopp è pronto a tornare alla carica per Timo Werner

Timo Werner continua ad essere un obiettivo concreto per il Liverpool. Come si legge sulle pagine del quotidiano inglese The Sun infatti, Jurgen Klopp aveva in programma un incontro per cercare di convincere l'attaccante del Lipsia. L'emergenza causata dal Coronavirus ha bloccato tutto, ma sicuramente, una volta che sarà tornata la normalità, il tecnico dei Red tornerà alla carica per la forte punta tedesca.