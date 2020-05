Liverpool, è passato un anno dal corner che è entrato nella storia della Champions

E' già passato un anno da uno dei calci d'angolo entrati nella storia del calcio mondiale e che è destinato a diventare uno dei momenti più iconici della competizione. E' il minuto 79 della partita valida per la semifinale di ritorno di Champions League tra Liverpool e Barcellona, con i Reds avanti 3-0 e i supplementari alle porte. Ma Alexander-Arnold non ci sta e calciando un corner dopo aver fatto finta di lasciare la lunetta della bandierina, coglie di sorpresa tutta la difesa catalana e permette a Origi di mettere il poker nel sacco, il gol che vale la qualificazione alla finale e che permetterà alla squadra di Klopp di alimentare il sogno di vittoria, poi realizzato nella finalissima vinta contro il Tottenham.

#OnThisDay last year... a performance we'll never forget 😍

Start your day with EVERY angle of Divock's iconic strike ⚽️ pic.twitter.com/S2VAGgzoxz

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 7, 2020