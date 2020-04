Liverpool e United su Zakaria. L'agente: "Non conta la dimensione del club, ma il progetto"

Liverpool, ma anche United e in passato Inter. E’ questa la tipologia di club che stanno seguendo con interesse Denis Zakaria, talento emergente del Borussia Moenchengladbach. Sul futuro del centrocampista 23enne si è espresso il suo agente Mathieu Béda dalle colonne del Rheinische Post: “Quando ha lasciato lo Young Boys tre anni fa c’è stata l’occasione di approdare in un club più grande del ‘Gladbach ma questa è stata la scelta più giusta per lui. La cosa fondamentale è stabile se quel determinato progetto tecnico si adatta al giocatore, se può esserne un elemento importante e con quanta continuità d’impiego. Denis per questo è felice a Moenchengladbach. Rinnovo? Non è una possibilità da escludere”.