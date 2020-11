Liverpool, Henderson: "Ci hanno tolto due punti! Il rigore al 93' è inventato"

Il capitano del Liverpool Jordan Henderson, ha parlato ai microfoni di BT Sport del pareggio arrivato in casa del Brighton al 93': "La vittoria era nostra. Avremmo dovuto conquistare tre punti, secondo me. Ho visto il replay del rigore concesso al 93'. Chi ne sarebbe felice? Non c'è il rigore. Anche Welbeck mi ha detto che non eran rigore. C'erano quattro o cinque di loro che sentivano che non era rigore. Per essere deciso dal VAR l'errore deve essere chiaro ed evidente e qui non c'era. Nel complesso dobbiamo essere positivi perché il il risultato non è altro che un errore ma la prestazione c'è stata. Ci hanno tolto due punti".