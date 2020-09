Liverpool Loco contro il Leeds di Bielsa: al 45' è 3-2 per gli uomini di Klopp

Esordio col botto per il Liverpool campione in carica contro il Leeds del Loco Bielsa. Nel primo tempo di Anfield è successo praticamente di tutto: Salah ha aperto le marcature su calcio di rigore dopo 4', al 12' è arrivato il pareggio di Harrison. Poi ci pensa Van Dijk a movimentare la sfida: al 20' il centrale olandese trova il gol del 2-1, dopo dieci minuti il numero 4 combina un bel pasticcio regalando a Bamford il pallone del 2-2. Giusto il tempo di esultare per la neopromossa in Premier League: Salah, come al solito, si trasferte da vero nueve e sigla la sua prima doppietta stagionale. Al 45' è 3-2 per il Liverpool, con tutto il secondo tempo da giocare.

