Liverpool, il giovane Brewster allo Sheffield per 25 milioni: visite mediche in corso

Dopo i colpi in entrata, il Liverpool si prepara a fare cassa. Come riporta Sky Sports UK i Reds hanno definito la cessione allo Sheffield United del giovane Rhian Brewster per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Per il giocatore, che si trova già a Sheffield per le visite mediche, il Liverpool ha un'opzione per la recompra per i prossimi 3 anni e il 15% della futura rivendita.