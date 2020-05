Liverpool, il giovane Elliot ha rifiutato il Real Madrid e per Salah non incontra Ramos

Il giovane giocatore del Liverpool Harvey Elliott, la scorsa estate ha rifiutato il Real Madrid. Il club spagnolo aveva cercato di portarlo in Spagna, ma Elliot, come spiega The Athletic, da grande tifoso dei Reds, ha subito rifiutato la proposta dei blancos e alla possibilità di incontrare Sergio Ramos rispose: "No, grazie, non mi piace dopo quello che ha fatto a Momo Salah", riferendosi alla finale di Champions League del 2018 con lo scontro tra il difensore e l'egiziano, che ne uscì poi con un infortunio alla spalla.