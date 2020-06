Liverpool, il match-point è servito: domani i ragazzi di Klopp possono fare festa

Il primo match point per la Premier League si giocherà tra stasera e domani: a distanza di 24 ore scenderanno in campo Liverpool e Manchester City, contro Crystal Palace e Chelsea, nei match della trentunesima giornata del campionato. I venti punti di vantaggio fanno ovviamente dormire sonni tranquilli alla squadra di Jugen Klopp, che però vuole chiudere i conti il prima possibile.

Countdown cominciato - Il countdown, in casa Reds, è ufficialmente cominciato, anche se l'avversario non è dei più semplici da affrontare: i londinesi sono reduci da quattro vittorie consecutive e hanno ripreso alla grande, battendo 2-0 in trasferta il Bournemouth. Una formazione insidiosa, che lotta ancora per conquistare il quinto posto, distante solo quattro lunghezze. Se il Liverpool dovesse conquistare i tre punti, però, la festa sarebbe davvero vicinissima, e potrebbe scattare domani in caso di mancato successo dei ragazzi di Guardiola a Londra.