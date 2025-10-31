Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Liverpool in crisi, Slot si difende dopo le polemiche: "Dobbiamo adattarci e gestire il carico"

Liverpool in crisi, Slot si difende dopo le polemiche: "Dobbiamo adattarci e gestire il carico"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:27Calcio estero
Michele Pavese

La sconfitta per 3-0 contro il Crystal Palace in Carabao Cup ad Anfield ha fatto scalpore, segnando la sesta sconfitta nelle ultime sette partite per il Liverpool. Una serie negativa che ha messo in evidenza le difficoltà della squadra di Arne Slot nel gestire un calendario intenso e le numerose assenze per infortuni. Dopo il match, l’allenatore ha spiegato le sue scelte coraggiose: far riposare i titolari in vista di un calendario fitto, con solo due giorni di recupero tra le partite e la sfida imminente contro il Real Madrid in Champions League, seguita poi dall’incontro contro il Manchester City. "Con l’organico a disposizione, circa 15-16 giocatori della prima squadra, questa è stata la scelta giusta. Ognuno può avere la propria opinione, ma dovevo gestire le condizioni dei giocatori", ha dichiarato Slot.

I media inglesi, compreso il Telegraph, hanno giudicato queste parole controverse, considerandole un autogol mediatico. Slot, tuttavia, ha chiarito che la gestione dell’organico non dipende dalla qualità dei giocatori, bensì dalle loro condizioni fisiche e dalla disponibilità. "Isak è arrivato il 1° settembre, alcuni giocatori non hanno potuto fare una pre-stagione completa o sono stati infortunati. Quando tre quarti dell’organico non sono disponibili, ci ritroviamo con solo 15-16 giocatori pronti. La stagione scorsa avevamo più esperienza in Premier League e riuscivamo a mantenere i giocatori in forma. Quest’anno dobbiamo farli giocare di più e gestire il carico", ha aggiunto Slot, sottolineando come il minutaggio maggiore di Szoboszlai come laterale destro sia dovuto proprio a questa gestione.

Il tecnico ha spiegato nel dettaglio anche la gestione dei suoi attaccanti: "È essenziale che giocatori come Isak, Frimpong e Bradley accumulino minuti. Tutte le squadre affrontano problemi simili, non è una scusa, ma dobbiamo adattarci alle circostanze". Slot ha poi commentato la partita contro l’Aston Villa, sottolineando l’importanza di concentrarsi sul presente e non sul passato: "L’apprendimento verrà più tardi, ora conta il futuro e come possiamo ottenere una buona prestazione sabato. Ho già vinto partite adattandomi a situazioni difficili, quindi sono pronto a modificare le scelte se necessario. Non credo che il problema sia concedere occasioni: a parte contro il Palace, in tutte le altre partite meritavamo di più".

Slot si è inoltre soffermato sul tema della continuità e della gestione del calendario: "Abbiamo affrontato tre partite in sette o otto giorni. Non è una questione di organico, ma di infortuni e disponibilità dei giocatori. Dobbiamo gestire la situazione così com’è. Se non gioca Isak, dovrei far giocare Ekitike ogni volta. Il concetto è gestire il carico senza compromettere le prestazioni". Infine, sul suo futuro e sulle voci di rinnovo contrattuale, Slot è stato chiaro: "Questa era l’ultima domanda che mi aspettavo. Il mio obiettivo principale è riportare il Liverpool alla vittoria. Le trattative contrattuali, se ci saranno, non si discutono qui. Prima viene il ritorno ai risultati, questa è la mia priorità assoluta".

Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
