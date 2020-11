Liverpool in testa. Klopp: "Stagione lunga, vogliamo stare in vetta. Con l'Atalanta torna Salah"

Il Liverpool di Jurgen Klopp vince e convice, scavalca il Leicester e raggiunge la vetta della Premier League in coabitazione con il Tottenham. “Sono molto contento della prestazione che i ragazzi hanno fatto. Venerdì abbiamo fatto il primo allenamento insieme con tutta la squadra visto che molti sono rientrati dalle nazionali. Non era semplice dopo le fatiche di questa pausa, anche perché molti dei miei giocatori hanno dovuto sostenere viaggi continentali. Con tutte le problematiche che abbiamo avuto, e gli infortuni, secondo me la squadra ha fatto qualcosa di speciale. Sono contento di aver raggiunto la vetta della classifica, è una stagione complicata ma noi vogliamo stare in vetta”.

Klopp parla anche dei singoli: “Davanti siamo stati ottimi, il tridente ha lavorato benissimo. Anche Milner mi è piaciuto moltissimo, così come Jones che è solamente un diciottenne.

Peccato solamente per l’infortunio di Keita perché proprio non ci voleva, abbiamo parecchi infortunati ed una sfida con l’Atalanta che ci aspetta. Non credo di poter recuperare Thiago Alcantara, non è lontano dal rientro ma ancora dobbiamo valutare. Salah oggi è risultato negativo, domani avremo i tamponi per la gara di Champions League e credo che sarà a disposizione per la sfida di mercoledì”.