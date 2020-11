Liverpool, Jota: "Grande partita di squadra. Mané e Salah due giocatori di livello mondiale"

Dopo il successo contro l'Atalanta, l'attaccante del Liverpool Diogo Jota ha commentato: "Sto giocando nella migliore squadra della mia carriera finora, questo è certo. Non so se sia stato il mio momento migliore ma ovviamente segnare è il mio modo di giocare a calcio quindi sono davvero contento di questo e del risultato ovviamente. E' una grande vittoria in trasferta in Champions League quindi un bel momento, una buona notte. Salah e Mané? Sono due giocatori di livello mondiale, sappiamo tutti la loro qualità e questo rende più facile il mio lavoro perché sono giocatori eccezionali. Penso che oggi abbiamo fatto una grande partita di squadra".