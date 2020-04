Liverpool, Karius torna dal prestito ma non resta con Klopp: il tedesco vicino al Wolverhampton

Dopo la risoluzione - ancora non ufficiale - del contratto con il Besiktas, club a cui era legato da un prestito biennale, Loris Karius farà ritorno in Inghilterra, al Liverpool, ma non resterà a disposizione di Jurgen Klopp. Secondo Fanatik, il portiere tedesco dovrebbe infatti trasferirsi in prestito al Wolverhampton.