Liverpool, Karius vuole restare: "Posso giocare tante partite anche come riserva"

vedi letture

Loris Karius potrebbe restare a Liverpool. Il portiere tedesco, protagonista in negativo della finale di Champions di due anni fa contro il Real Madrid, ha confidato a transfermarkt di non aver intenzione di cercare una nuova squadra, dopo la brutta esperienza in Turchia con il Besiktas: "Non ha senso passare dal Liverpool a un club peggiore per fare il secondo portiere. Non sento la pressione, posso migliorare con l'allenamento. Da riserva di Alisson so che potrò giocare tante partite. Sono nel miglior club del mondo in questo momento e consapevole della mia posizione. Non voglio cercare un'altra squadra".