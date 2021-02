Liverpool, Klopp: "Abbiamo dominato per 75 minuti ma dopo il loro primo gol siamo crollati"

Jurgen Klopp, manager del Liverpool, dopo aver incassato la terza sconfitta consecutiva in campionato, ha dichiarato: “Per 75 minuti, fino al pareggio, ci siamo aiutati a vicenda. È stata davvero una bella partita di calcio. Stavamo chiaramente dominando. Abbiamo giocato il calcio che volevamo giocare, abbiamo evitato i loro contropiedi e fatto praticamente tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo segnato un gol davvero bello e avuto più occasioni. Dobbiamo lavorare per creare più palle goal.”. Poi soffermandosi sulla rimonta subita: ”La gara è stata davvero bella e poi abbiamo subito questi due gol, sulla terza rete abbiamo perso palla troppo facilmente. Questo è qualcosa che non mi piace perché ovviamente eravamo troppo aperti in quel momento. Ho già detto ai ragazzi che non va bene. Ma questa è la situazione in cui ci troviamo.".