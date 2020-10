Liverpool, Klopp: "Ancelotti ama il vino? Io posso berlo solo con acqua e ghiaccio"

Nel corso di un'intervista per talkSPORT con la giornalista Laura Woods, il tecnico tedesco in vista del derby di domani contro l'Everton. E della differenza di gusti con Carlo Ancelotti. Mentre il tecnico dei Toffees da buon italiano ama il vino rosso, Klopp risponde: "Non mi piace molto, ma con un po' di acqua e del ghiaccio posso berlo".

🍷 “Carlo [Ancelotti] loves red wine.”

😳 “I don’t like it too much, but with some water and ice cubes, I can drink it.”

Jurgen Klopp tells talkSPORT his bizarre habits when it comes to drinking red wine.@Laura_Woodsy’s reaction here 🤣 pic.twitter.com/mRLah0sRje

— talkSPORT (@talkSPORT) October 16, 2020