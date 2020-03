Liverpool, Klopp: "Avremmo dovuto segnare il 2° gol nei 90 minuti"

Il Liverpool, campione in carica, è costretto ad abbandonare la Champions League per effetto della sconfitta, ai tempi supplementari, per 3-2 contro l'Atletico Madrid. Una partita, quella dei Reds, praticamente dominata nei 90 minuti, ma poi ribaltata dagli uomini di Simeone nel finale di partita. Jurgen Klopp, nonostante l'eliminazione, però, difende i suoi ragazzi: "Sto ancora cercando le parole giuste. Il nostro errore principale è stato non segnare il secondo gol nei 90 minuti ma nei tempi supplementari. I nostri 90 minuti sono stati eccezionali, i ragazzi hanno giocato meravigliosamente. Abbiamo avuto tante occasioni, è difficile da spiegare, ma dopo il secondo gol eravamo un po' stanchi e i nostri attacchi non avevano la solita qualità" sono state le sue parole riportate dal sito della Uefa.