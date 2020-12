Liverpool, Klopp: "Carichi per il ritorno dei tifosi, senza di loro non è calcio"

Le dichiarazioni di Klopp dopo Liverpool-Wolverhampton 4-0.

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato così il successo per 4-0 contro il Wolverhampton: “E’ stata la partita perfetta, per come l’abbiamo giocata e per il ritorno dei tifosi dopo tanti mesi. Senza tifosi non è il vero calcio: quando siamo usciti e abbiamo visto i tifosi popolare la Kop, ci siamo emozionati. Il supporto del tifo ci ha sicuramente caricato e noi abbiamo fatto una bella partita, soprattutto nel secondo tempo. Kelleher ha giocato bene, compiendo un paio di ottimi interventi. E’ calmo nella gestione del pallone e molto bravo con i piedi. Non sono sorpreso dalla prova di Salah, è un giocatore eccezionale. Alexander-Arnold è tornato alla grande con un assist, ma bisogna sottolineare anche la prova di Williams: nonostante l’ammonizione dopo pochi minuti, ha giocato con grande determinazione. Wijnaldum? Spero che rinnovi e che giochi a lungo con noi”.