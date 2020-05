Liverpool, Klopp cerca rinforzi: il tecnico vuole Adama Traorè. Il Wolverhampton chiede 65 milioni

Jurgen Klopp starebbe cercando rinforzi per il suo Liverpool e avrebbe messo gli occhi su Adama Traorè. Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun, infatti il tecnico tedesco avrebbe messo il giocatore del Wolverhampton in cima alla lista dei suoi desideri ma la trattativa per arrivare a Traorè non sarà facile. Il 24enne, autore di una grande stagione, piace infatti anche a Manchester United e Manchester City e viene valutato dai Wolves 60 milioni di sterline, ovvero circa 65 milioni di euro.