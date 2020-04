Liverpool, Klopp: "Cerco di essere amico dei giocatori, ma non migliore amico"

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sports UK, parlando della quarantena e dei progetti futuri dei Reds: "Non cambieremo mentalità, questo è sicuro. Il nostro successo dipende anche da quello che fanno gli altri club: tutti hanno la possibilità di migliorare, quindi non ho idea di cosa ci riservi il futuro. Questa squadra però non è ancora arrivata alla fine del ciclo, c'è spazio per lavorare ancora su alcuni aspetti. Abbiamo i talenti dell'Academy che possono essere inseriti. È meravigioso, possiamo migliorare senza acquistare nessuno. Il coronavirus? La vita è una sfida costante, lo capiamo soprattutto oggi perché non era mai capitata una cosa simile. In passato pensavamo tutti di avere grandi problemi, invece non erano nulla in confronto a questo".

La sconfitta con l'Atletico: "È stato strano, dopo la partita non ho detto nulla ai ragazzi. Ci siamo resi conto di essere stati abbastanza bravi da creare problemi agli avversari. Questo è il punto da cui ripartire. Nel momento in cui ci sarà permesso di concentrarci di nuovo sul calcio, lo faremo e cercheremo di dare il massimo".

Il rapporto con i giocatori: "Non sono i miei figli, anche se i miei figli hanno 32 e 35 anni, quindi è come se lo fossero. Ci sono momenti in cui devi essere un padre, altri in cui devi essere un amico, altri in cui devi criticare. Più il rapporto diventa stretto, più devi dire la verità ai ragazzi, perché loro ti giudicano per questo. Ho detto loro che volevo essere un amico, ma non il migliore amico. Il mio compito è aiutarli a fare meglio, a essere i migliori giocatori possibili".