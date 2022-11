Liverpool, Klopp: "Dobbiamo fare uno passo avanti perchè i nostri avversari lo hanno fatto"

Il manager del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato della sua squadra ai microfoni di Sky Sports UK: "E' del tutto normale che dobbiamo fare un step in avanti perché altre anche le squadre miglioreranno. Non ha nulla a che fare con l'essere campioni, cerchiamo costantemente di migliorare e trovare soluzioni alle nuove sfide. E' così che funziona il calcio. Quindi non si tratta solo di cambiare le cose, ma anche di trovare il giusto approccio e pianificare qualcosa di nuovo per questa stagione".