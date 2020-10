Liverpool, Klopp: "È mancato solo il gol. Ci sta perdere ai rigori"

Come riportato da thesun.co.uk, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha così commentato l'eliminazione ai calci di rigore patita contro l'Arsenal: "Credo che se ci fosse una squadra meritevole della vittoria al termine dei novanta minuti quella era il Liverpool. Ho cambiato molti uomini ma la prestazione è stata buona, la squadra ha fatto esattamente ciò che avevo chiesto. Non abbiamo fatto gol però, che alla fine è la cosa fondamentale. I rigori centrano poco con tattica e prestazione, volevo sicuramente un epilogo diverso ma la fortuna non è stata dalla nostra parte".

Cosa è mancato alla squadra?

"Semplice, fare gol. Il risultato finale dipende molto da quanto concretizzi durante il match. È stata una partita con poche occasioni, ben giocata da entrambe le squadre. Sono però contento di quanto i ragazzi hanno dimostrato, nonostante non fosse l'epilogo che volevamo".

Sulla formazione schierata

"Non avevo tanta scelta, soprattutto in difesa. Salah non aveva nelle gambe novanta minuti. Sono però molto soddisfatto della prestazione dei giovani: Rhys Williams ha fatto davvero bene al suo primo match contro una squadra di Premier League, così come Neco Williams e Harry Wilson".