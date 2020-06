Liverpool, Klopp: "Eccezionale l'atteggiamento mostrato questa sera"

Ad ormai pochissimi punti dall'aritmetica certezza del titolo, Jurgen Klopp commenta con grande entusiasmo la prova dei suoi ragazzi, capaci di mettere in campo un'eccellente prestazione anche senza la spinta del pubblico di Anfield. Queste le parole del tecnico del Liverpool ai media ufficiali del club:

"Ho detto ai ragazzi: 'Voglio vedere davvero il miglior calcio a porte chiuse di sempre'. Non so se fosse il miglior calcio ma era sicuramente il miglior contro-pressing a porte chiuse di sempre. L'atteggiamento che abbiamo mostrato questa sera, la passione che abbiamo mostrato è stata eccezionale e abbiamo giocato un calcio eccezionale. I gol che abbiamo segnato sono stati eccezionali. Nel mio lavoro di solito devi calmare gli entusiasmi e spronare a migliorare. E possiamo migliorare, lo so, ma non è importante stasera. Stasera è importante aver dato questo segnale e aver mostrato ai nostri sostenitori il rispetto che meritano. Abbiamo dimostrato che possiamo giocare come se fossero loro qui, anche quando ci sono. Sì, possono spingerci verso cose incredibili e senza di loro non è affatto come quando lo stadio è pieno. E non mi sono mai mancati così tanto come stasera, perché immagino le emozioni che ci sarebbero state con 55.000 persone, sarebbe stato incredibile. Ma non può essere così in questo momento, quindi era importante mostrare il nostro rispetto per le persone ed è quello che hanno fatto i ragazzi stasera."

Seguirà la gara tra Chelsea e Manchester City domani?

"Guarderò la partita domani sera, non per preparare i festeggiamenti, ma perché giochiamo contro il City una settimana dopo. Quindi devo guardarla, specialmente contro il Chelsea, che dobbiamo incontrare anche noi. È una partita davvero importante da guardare per molte ragioni. Qualunque cosa accada domani sera, noi non abbiamo alcuna influenza. Ma sono abbastanza sicuro che la prossima settimana la gara contro il Manchester City sarà un must per tutti gli appassionati di calcio, perché qualunque cosa sarà o meno già decisa, due squadre davvero molto buone si affronteranno e sarà piuttosto interessante."

Sulla prestazione arrembante contro il Crystal Palace:

"Volevamo giocare in questo modo stasera, volevamo ottenere questo risultato. Forse prima della partita avrei accettato ogni risultato che ci avrebbe dato tre punti, ma mi è piaciuta la prestazione di stasera, tutto il resto succederà quando deve succedere. I ragazzi stessi adorano il modo in cui giochiamo e sanno che ci ha permesso di ottenere i nostri successi. Abbiamo fatto molte belle partite negli ultimi due anni, ma non riesco a ricordare un 4-0 in cui se all'80° un giocatore dell'altra squadra prende palla, ci sono quattro giocatori che lo inseguono. Mi piace davvero tanto, è ciò che siamo. Ci sono diversi modi per giocare a calcio, ma questi siamo noi: gli altri possono conquistare palla, va bene, ma noi vogliamo riaverla. E quando abbiamo la palla, ci facciamo delle cose buone. Non voglio essere troppo positivo al riguardo, ma onestamente non trovo alcun difetto nella gara di stasera. Sì, abbiamo sprecato qualche occasione, ma questo è il calcio. Avremmo potuto segnare di più, sì, ma è il calcio. Il modo in cui abbiamo giocato è stato davvero eccezionale. È difficile contro un 4-5-1, ma li abbiamo pressati e abbiamo trovato spazi. La punizione di Alexander-Arnold, ovviamente, è fantastica, ma abbiamo avuto molte situazioni in cui il Crystal Palace ha dovuto fare fallo nei pressi dell'area. Non ci sono stati falli duri o altro, ma abbiamo guadagnato diverse punizioni. Sul secondo gol c'è stato un passaggio meraviglioso da Fabinho e una grande finalizzazione di Salah. Il terzo gol è stato di Fabinho, ci ha già mostrato contro il Manchester City che sa farlo. Quindi il quarto, che passaggio di Salah e finalizzazione di Mané. Eccezionale. Ci sono state tante cose buone anche quando non abbiamo segnato, specialmente quando i ragazzi sono entrati quando abbiamo fatto i cambi, come sono entrati in partita immediatamente. E avrebbero anche potuto segnare! Questa partita resterà a lungo nella mia mente, questo è ciò che vogliamo essere e ciò che dobbiamo mostrare contro tutti gli avversari".