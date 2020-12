Liverpool, Klopp guarda in casa del Dortmund per la difesa. Piace lo svizzero Akanji

Con gli infortuni di Virgil van Dijk e Joe Gomez il Liverpool ha da inizio stagione un problema numerico in difesa. Per questo motivo Jurgen Klopp sembrerebbe intenzionato a reperire sul mercato un nuovo centrale. A tal proposito, stando al Daily Mail il tecnico dei Reds avrebbe messo nel mirino un giocatore del suo ex club, il Borussia Dortmund. Il giocatore in questione è Manuel Akanji. L’ex Basilea in questa stagione è divenuto un titolare pressoché inamovibile per il club giallonero e per questo appare comunque difficile immaginare una sua partenza a gennaio.

Per il Liverpool l’alternativa al giocatore svizzero è Ben White del Brighton.