Liverpool, Klopp: "Il record di punti non mi interessa, voglio solo vincere le partite"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato alla BBC dopo la vittoria ottenuta contro il Brighton: "Il record di punti non è importante per me, non mi interessa affatto, ma voglio vincere le partite. Per uno sportivo potrebbe anche essere importante ma siamo campioni. Ora abbiamo 92 punti e la scorsa stagione ne abbiamo fatti 97. 5 punti in più rispetto a oggi, è incredibile e non so come abbiamo potuto farlo".