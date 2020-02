vedi letture

Liverpool, Klopp: Il West Ham ci ha fatto spazientire. Per fortuna poi siamo migliorati"

E' felice Jurgen Klopp. E non potrebbe essere diversamente, visto che il suo Liverpool battendo il West Ham ha raggiunto la 18esima vittoria consecutiva. Questo il pensiero del tecnico tedesco dopo il match: "L'avvio mi è piaciuto, abbiamo segnato un gran gol. Ma poi siamo peggiorati, facendo male sulle seconde palle e questo ha dato al West Ham un bel ritmo. Per noi era diventata dura, abbiamo perso la pazienza e in attacco si vedeva. Dopo il loro secondo gol ci siamo dovuti tranquillizzare e le cose sono andate meglio. Abbiamo segnato dei gol strani, quello più bello secondo me era quello che hanno annullato a Mané...".