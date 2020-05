Liverpool, Klopp: "Mbappé ha un grande futuro ma sono contento dei miei giocatori"

vedi letture

Il manager del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di BeIN Sports dei grandi giocatori del panorama calcistico, in particolare di Mbappé: "Adoro vederli giocare ma non avrei problemi ad allenarli in futuro. Mbappé ha un grande futuro. Possiamo anche parlare di Sancho, che facendo vedere il suo talento ma sono completamente soddisfatto dei ragazzi che ho e non ho mai pensato ad altri giocatori. Quando sono in un club, lavoro con i giocatori che ho e non sogno altri giocatori. Se poi non ne dovessero arrivare in futuro, vedremo ma trarremo il massimo dalla situazione che abbiamo".