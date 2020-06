Liverpool, Klopp: "Molto contenti di poter tornare a giocare"

vedi letture

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro l'Everton: "Siamo molto contenti di poter tornare a giocare; è bello essere qui e vedere, per la prima volta, uno stadio vuoto. C'è più calma del normale, di solito per una partita di questo genere non ci sarebbe stato nemmeno un secondo di silenzio. Ci siamo allenati 3-4 volte ad Anfield per far capire ai ragazzi le differenze che ci saranno rispetto al passato. Un derby senza pubblico? Resta comunque tale".