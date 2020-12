Liverpool, Klopp: "Non sono il miglior allenatore ma ho il miglior staff"

Jurgen Klopp, vincitore del "The Best FIFA Men's Coach": "Non me l'aspettavo. Hansi Flick ha vinto praticamente tutto nell'ultimo anno. Volevo esserci perché volevo mostrare rispetto, c'ero lo scorso anno a Milano, un bell'evento. Anche Pochettino c'era, perciò ho pensato che se fossi stato nominato avrei partecipato anche se non avessi avuto possibilità di vincere. Quattro diverse categorie... allenatori in tutto il mondo hanno votato per me, anche i giocatori. Media e tifosi più per Flick che ovviamente capisco. Ma non sono stato io a decidere. Ora sono contento a dire il vero, è una cosa speciale per me e i miei assistenti. Se tu mi avessi chiesto se io sia il miglior allenatore al mondo... avrei detto no. se tu mi avessi detto se abbia i migliori assistenti avrei risposto di sì".