Liverpool, Klopp: "Non vogliamo sapere quanto a lungo Van Dijk starà fuori"

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, è intervenuto alla vigilia della sfida contro lo Sheffield United. Sull'infortunio accorso a Van Dijk: "Posso capire che le persone siano interessate in ciò. Quando vi sarà l'operazione vedremo, non credo che abbia senso ogni giorno dare una data. Non vogliamo sapere quanto a lungo starà fuori. Ci vorrà tempo prima che la situazione sia chiara, ogni persona è differente e non possiamo mettere dei limiti. Ognuno affronta la situazione in modo diverso".