Liverpool, Klopp: "Ottima prestazione, gol ospite viziato da un fallo"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di BT Sport, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha così commentato il successo sul Bournemouth, arrivato grazie ai gol di Salah e Mané.

La partita?

"Buona, ottima la prestazione di squadra dopo un inizio difficile. Situazioni come quella di Wilson - reo di aver contrastato troppo duramente Joe Gomez, ndr - non aiutano. Per me, ovviamente, è un fallo al 100%. Nient'altro".

Il VAR e l'arbitro sul gol ospite?

"Mike Dean - assitente dell'arbitro - era lì accanto a me ed era una situazione del tipo: 'guarda, su va a vedere'. Poi magari il VAR dice che c'è qualcosa di poco chiaro, ma tu - arbitro - dici che forse in Inghilterra sbracciare così è permesso. Non ho idea di come ciò sia possibile".