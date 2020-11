Liverpool, Klopp: "Più difficile vincere la Premier, il livello si è alzato. Occhio al Southampton"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Premier in programma domani sul campo del Brighton: "Secondo i nostri match analyst il Brighton vive un grande momento, anche se dai suoi risultati non sembrerebbe. I Seagulls hanno avuto un sacco di possesso palla nelle partite che hanno giocato finora, nonostante non siano riusciti a segnare abbastanza. Per questo ci servirà fare un grande lavoro in difesa domani".

Si è alzato ulteriormente il livello della Premier League?

"Sì, sinceramente non mi sorprende che Chelsea e Tottenham siano lassù. Tante squadre hanno grande qualità e hanno già offerto un ottimo rendimento in queste prime giornate di campionato. Anche il Southampton mi piace, poi conosciamo tutti il Leicester... Sarà una stagione interessante e sarà ovviamente più difficile vincere la Premier 2020-2021".

I Reds di Klopp cercheranno il riscatto immediato dopo il ko casalingo con l'Atalanta, mercoledì scorso, in Champions League.