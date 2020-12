Liverpool, Klopp prima del Midtjylland: "Giovani in campo? Vedremo. Abbiamo 4 gare in 10 giorni"

Già certo della qualificazione agli ottavi di Champions League e del primo posto nel Gruppo D, quello dell’Atalanta, il Liverpool di Jurgen Klopp si prepara all’ultima trasferta della prima fase della competizione, in casa del Midtjylland: “Andremo in Danimarca al completo - ha spiegato il tecnico tedesco in conferenza stampa - ed è una buona cosa. Domani spazio ai giovani della rosa? Vedremo. Non è improbabile ma ancora non ho preso una decisione. Dobbiamo cercare di avere una condizione atletica buona perché è fondamentale per avere una qualità di gioco molto alta. Purtroppo questo non dipende da me ma dal programma delle gare. Nei prossimi dieci giorni abbiamo quattro partite e dobbiamo considerare ogni aspetto per non farci trovare impreparati”.