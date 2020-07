Liverpool, Klopp rischia di perdere Henderson: oggi esami al ginocchio dopo il ko di ieri

Jordan Henderson preoccupa il Liverpool dopo l'infortunio subito nella partita vinta contro il Brighton. Il capitano dei Reds è uscito all'80' a causa di un colpo al ginocchio subito in un contrasto con Bissouma e nella giornata di oggi effettuerà degli esami strumentali per capire la gravità dello stop. Klopp ha dichiarato a fine partita: "Dobbiamo aspettare. Non l'ho visto ma sono sicuro che non sarà niente di grave".