Liverpool, Klopp: "Salah positivo dopo il matrimonio del fratello? In certi paesi c'è più pressione"

vedi letture

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato in conferenza stampa di Mohamed Salah, accusato di aver contratto il Covid-19 a seguito della sua presenza al matrimonio del fratello pochi giorni prima della partita che lo attendeva con la nazionale egiziana: "È tornato oggi. È al sicuro, sta bene. Non verrò a dire in pubblico quel che mi sono detto con i miei giocatori. Ciò che posso dire è che sono stato in Germania e un mio amico ha deciso di spostare la sua festa di compleanno dov'ero io, per me. C'erano 50 persone. Ho deciso all'ultimo minuto di non andare ed era permesso in Germania. Era fuori, ma non sono andato. In altri paesi, però, c'è più pressione e il matrimonio di un fratello è un momento molto speciale. Quel che posso aggiungere è che i miei calciatori sono tutti incredibilmente disciplinati. A volte non funziona come vorremmo e succede qualcosa. Tutto il resto è tra me e Mo".